سوريا.. سعر جديد لدولار الحوالات

7 فبراير,2020
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أعلن مصرف سوريا المركزي عن تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج عبر شبكة “ويسترن يونيون” العالمية بـ700 ليرة سورية للدولار.

وأكد المركزي في بيان أنه اتخذ جملة إجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات وتحفيز العملية الإنتاجية، أبرزها تأمين التمويل اللازم لتنفيذ العقود، التي تم إبرامها مع السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والرز والشاي والتونة والسردين، استنادا إلى سعر الصرف وفق نشرة المركزي بواقع 435 ليرة سورية للدولار.

وأوضح أن قائمة المحفزات، التي اتخذها شملت تمويل مستوردات سلع ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة سورية للدولار عن طريق المصارف المخصص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

كما بين المركزي أنه عدل قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، عملا بالتوجهات الحكومية الحالية الهادفة إلى استمرارية دعم العملية الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة والأمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع الأجنبي نحو المواد الأساسية ومستلزمات عملية الإنتاج.

المصدر: روسيا اليوم

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