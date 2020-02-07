مدير المرصد السوري: دون أي قتال دخلت قوات النظام مساء الأمس إلى مدينة سراقب بعد انسحاب المقاتلين إلى خارج المدينة عبر الأراضي الزراعية

مدير المرصد السوري: دون أي قتال دخلت قوات النظام مساء الأمس إلى مدينة سراقب بعد انسحاب المقاتلين إلى خارج المدينة عبر الأراضي الزراعية، سراقب آخر مدينة تقع على طريق دمشق – حلب الدولي تمت السيطرة عليها من قبل الروس والنظام ، لايزال هنالك 11 قرية تقع في ريف حلب الجنوبي وبلدة خان العسل بذلك تكون قوات النظام والروس سيطرت على طريق دمشق – حلب الدولي في المرحلة الأولى، كامل المناطق الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي باتت خالية من السكان بشكل كامل من المنطقة الواقعة في مورك وصولاً إلى جنوب حلب، لم نسجل عودة للنازحين من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام لأنهم يخشون الاعتقال مثل ما جرى في مناطق أُخرى، قوات النظام والميليشيات الموالية لها تقوم بعملية سرقة القرى التي سيطرت عليها.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 7, 2020