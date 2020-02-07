وزير الخارجية التركي: لا بد من القيام بكل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب السورية

7 فبراير,2020
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا روسيا سيزور تركيا غدا السبت لمناقشة توتر الأوضاع في إدلب السورية وضرورة وقف “الأعمال العدائية” هنالك من جانب الحكومة السورية.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية: “المحادثات تهدف لوقف اعتداء الحكومة السورية ومنع مأساة إنسانية وتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا .. سنقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب”.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى الرئيسين (أردوغان وبوتين) إذا اقتضت الحاجة بعد مباحثات الوفد الروسي مع المسؤولين الأتراك.

وكان الجيش التركي، قد استقدم، أمس الخميس، المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب، بعد أن أمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر: روسيا اليوم

 

 

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