نحو 20 قرية وبلدة وتلة وتجمع سكني جنوب مدينة حلب تفصل قوات النظام عن إعادة اتستراد دمشق – حلب الدولي إلى العمل

تواصل قوات النظام محاولاتها لقضم مزيد من المواقع والنقاط ضمن المنطقة الواقعة شمال سراقب بريف إدلب الشرقي وبلدة خان العسل بريف حلب الجنوبي، وذلك في إطار سعي قوات النظام لبسط سيطرتها على اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل كامل بعد سيطرته على الطريق ضمن إدلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن قوات النظام تحتاج للسيطرة على 18 بلدة وقرية وتلة وضاحية سكنية واقعة جنوب وجنوب غرب حلب لتسيطر على اتستراد M5 بشكل كامل، والمناطق هي: (الراشدين الرابعة وخان العسل والزربة والبرقوم والعيس وتل حدية ومريودة وبانص وتل باجر ورسم الصهريج ورسم العيس وكوسنيا واعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين والبوابية وكسيبة وكماري والكلارية)

وكانت قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على أكثر من 30 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، منها وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.