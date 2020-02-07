فصيل “السلطان مُراد” يقتحم قرية في ناحية “معبطلي” بريف عفرين ويعتقل مواطنتين في استمرار الانتهاكات بحق أهالي عفرين

7 فبراير,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أفادت مصادر موثوقة لـ “المرصد السوري” أن مسلحين من فرقة “السلطان مُراد” اقتحموا قرية سيمالكا التابعة لناحية معبطلي في ريف مدينة عفرين، ونفذوا حملة دهم لمنازل المدنيين اعتقلوا خلالها مواطنتين اثنتين من أهالي القرية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال، الجدير بالذكر أن زوجيهما جرى اعتقالهم من قبل مسلحي فرقة “السلطان مُراد” في وقت سابق ولا يزالوا يقبعون في سجون الفصيل.

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