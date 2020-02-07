روسيا: الدفاع الجوي السوري كاد يصيب طائرة ركاب قرب دمشق

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة تقل 172 راكباً كانت تستعد للهبوط في مطار دمشق كادت تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري خلال قيامه بصد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم إخراج الطائرة من منطقة الخطر إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في البيان الصادر اليوم (الجمعة): «إنه بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنّت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز (إف – 16) دون دخول المجال الجوي السوري هجوماً مفاجئاً بثمانية صواريخ (جو – أرض) في ضواحي دمشق».

وأضافت الوزارة، أنه أثناء صد غارة جوية قامت بها القوات الجوية الإسرائيلية، استخدمت قوات النظام السوري بنشاط أنظمة الدفاع الجوي، بحسب وكالة «سبوتنيك».

في الوقت نفسه، كما أظهر تحليل بيانات نظام التحكم الموضوعي للوضع الجوي، في وقت هجوم الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على ضواحي دمشق، كانت طائرة ركاب من طراز «إيرباص 320» على متنها 172 راكباً تستعد للهبوط في مطار دمشق الدولي.

وقال البيان: «بفضل عمليات لمراقبي مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الآلي، تمكنا من إخراج طائرة الركاب (إيرباص 320) من منطقة نيران الدفاع الجوي السوري والهبوط بأمان في أقرب مطار بديل – في قاعدة حميميم الجوية الروسية».

المصدر:الشرق الاوسط