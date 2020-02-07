بعد سيطرة قوات النظام على سراقب تبقت عدة قُرى في ريف حلب الجنوبي تفصل قوات النظام عن السيطرة على كامل طريق حلب – دمشق الدولي

مدير المرصد السوري: بعد سيطرة قوات النظام على سراقب تبقت عدة قُرى في ريف حلب الجنوبي تفصل قوات النظام عن السيطرة على كامل طريق حلب – دمشق الدولي، هذا يأتي ضمن الاتفاق الروسي – التركي ضمن ما يعرف باتفاقية سوتشي، تركيا تُصرح إعلامياً كثيراً ولكن الواقع ما جرى هو اتفاق روسي – تركي على الرغم من سقوط عدد كبير من الشهداء المدنيين وتشريد الكثير لكن بالنهاية سراقب كانت ضمن المخطط والاتفاق من أجل استعادة النظام للسيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي وطريق حلب – اللاذقية الدولي، المرحلة الثانية لانعلم متى ستبدأ ولكن ستكون بسيطرة "الشرطة العسكرية الروسية" على طريق حلب – اللاذقية الدولي، في أقل من شهر نحو 500 ألف نازح نزحوا إلى مناطق تقع على الحدود السورية مع لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي بأقصى ريف حلب الغربي ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق درع الفرات، لايوجد إمكانية للمنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة لكل هؤلاء المدنيين، فجأةً شاهدنا قُرى وبلدات تفرغ من سكانها ويبقون في العراء سواءً في ريف إدلب أو ريف حلب الغربي، لانعلم ماذا سيفضي الاجتماع الروسي – التركي الجديد بالنسبة للمدنيين، الواقع أن كل الذي كان يجري، كان يجري على حساب المدنيين السوريين الذين إما قُتلوا أو شُردوا، نحن دائماً نريد من تركيا أن تقرن الأقوال بالأفعال، دائماً نسمع الأقوال التركية ولكن لانرى أفعال.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 7, 2020