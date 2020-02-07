للمرة الأولى منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير.. الهدوء الحذر يتواصل في إدلب منذ 16 ساعة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر في عموم محافظة إدلب، حيث أن العمليات العسكرية متوقفة منذ مساء أمس وحتى اللحظة، من حيث توقف القصف الجوي وغياب لطيران النظام والروس بالإضافة لتوقف القصف البري، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية قبل 15 يوم، الهدوء في إدلب يقابله استمرار المعارك في ريف حلب الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف واستهدافات مكثف بين الطرفين.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد هدوءًا حذراً يسود عموم إدلب وحلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك منذ ما بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وحتى اللحظة، وسط غياب للطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري وسلاح الجو الروسي منذ مساء أمس لسوء الأحواء الجوية التي تشهدها المنطقة، وتعد هذه المرة الأولى الذي يطغى هدوءًا على المنطقة لساعات منذ انهيار وقف إطلاق النار الأخير، فيما كانت قوات النظام قد بسطت سيطرتها يوم أمس الخميس على كل من القلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير بريف حلب الجنوبي، ليتبقى أمامها قرى معدودة هناك وتسيطر على كامل اتستراد دمشق حلب الدولي المعروف باتستراد M5.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، سيطرة قوات النظام للمرة الأولى منذ عام 2011 على مدينة سراقب بشكل كامل، بعد أن كانت حاصرت المقاتلين داخل المدينة على مدار اليومين الفائتين.