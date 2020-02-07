بعد أن سيطرت قوات النظام أمس على مدينة سراقب توقفت الغارات الجوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام على إدلب

مدير المرصد السوري: بعد أن سيطرت قوات النظام أمس على مدينة سراقب توقفت الغارات الجوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام على إدلب، إدلب لاتشهد الآن أي معارك، هناك عدة قُرى في ريف حلب الجنوبي تفصل سيطرة قوات النظام على كامل طريق حلب – دمشق الدولي، هذا ضمن اتفاق بوتين – أردوغان الذي ينص في مرحلته الأولى على سيطرة قوات النظام بشكل كامل على طريق دمشق – حلب الدولي، تتوقف الاشتباكات ويكون هناك مفاوضات من أجل محاولة نشر الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية، في المرحلة الأخيرة يمنع على قوات النظام من دخول إدلب والمناطق التي يوجد فيها عدد كبير من المدنيين تمهيداً لتسوية أوضاع الجهاديين من قبل "رجب طيب أردوغان"، المدنيين الذين نزحوا لم يعد منهم أحد إلى مناطقهم، النظام يأتي بمدنيين كانوا أساساً في مناطق النظام ويصورهم على أن الأهالي عادوا، هناك مخاوف في محيط تل تمر بريف الحسكة من وجود اتفاق روسي – تركي يسمح بتقدم القوات التركية إلى تلك المنطقة، نقاط المراقبة التركية هدفها الفصل بين قوات المعارضة وقوات النظام، نقاط المراقبة الآن هي شاهدة على تقدم النظام لهذه المناطق لم يكن لديها أي دور لحماية أبناء الشعب السوري، دورها الوحيد كان كـ شاهد على تقدم قوات النظام، أردوغان مقابل دماء السوريين حصل على مليارات الدولارات العربية والأوربية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 7, 2020