المرصد السوري لحقوق الانسان: 23 قتيلا جراء القصف الاسرائيلي قرب دمشق

7 فبراير,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق بدمشق وريفها ودرعا ارتفع إلى 23 قتيلاً.

وأضاف المرصد، أن من بين القتلى 8 جنود من جيش النظام السوري، أما الباقي فهم من ميليشيات موالية لإيران.

وأفاد المرصد بمقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة إلى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق. كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع، في محافظة درعا الجنوبية.

المصدر:موقع الدار المغربي

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