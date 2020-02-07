المرصد السوري لحقوق الانسان: “قصف إسرائيلي” يوقع 23 قتيلا بينهم جنود إيرانيون

7 فبراير,2020
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ارتفعت حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد إلى 23 مقاتلاً بينهم 8 جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لإيران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأفاد المرصد عن مقتل 8 من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة إلى 10 مقاتلين غير سوريين، بينهم 3 من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق. كما قتل 5 مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.

 

المصدر:وكالة زاد الاخبارية الاردنية

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