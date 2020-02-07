المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يقترب من طريق دمشق حلب.. فما أهمية الـ M5؟

حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب خلال الساعات الماضية، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5. فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام. ما يعني بحسب المرصد أن المرحلة الأولى للعملية العسكرية المتفق عليها بين الروس والأتراك في سوتشي تحققت بفتح طريق حلب – دمشق الدولي، ليبقى طريق حلب – اللاذقية في مرحلة ثانية بعد تهدئة قد تستمر فترة. معينة بحسب ترجيح المرصد. على وقع هذا التقدم، دفع الجيش التركي بتعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب، تضم نحو 150 عربة عسكرية.

وفد روسي يزور تركيا

بالتزامن، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أن وفداً روسياً سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف الهجوم والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بحسب تعبيره.

ودخلت قوات النظام السوري تحت قيادة روسيا، الخميس، مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محاولة للسيطرة على آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وأكد المرصد أن أي اشتباكات لم تقع “خلال دخول قوات النظام إلى المدينة”. وتابع: “لا يزال مصير عشرات المقاتلين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة مجهولاً.. على الرغم من أن بعض المقاتلين تمكنوا من الخروج عبر ممرات وطرق زراعية”.

المصدر:قناة العربية