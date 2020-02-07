المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تتقدم في شمال غرب سوريا ومقتل 17 مدنيا في غارات

سيطرت قوّات النظام السوري الخميس على أجزاء كبيرة من مدينة سراقب في محافظة إدلب في إطار هجومها لاستعادة آخر معقل لقوات المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تزامنا، قتل 17 مدنيا، بينهم أطفال، في ضربات للنظام السوري أو حليفته روسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا يسيطر عليها الجهادي

في مواجهة الأزمة الإنسانيّة في إدلب ومحيطها، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا في نيويورك الخميس. وقال دبلوماسيون إنّ مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسن سيطلع المجلس على الوضع خلال الاجتماع الذي دعت الى عقده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وبلغت أعداد النازحين خلال شهرين نحو 586 ألف شخص بسبب المعارك في إدلب بحسب حصيلة جديدة للأمم المتحدة.

وقال المرصد إنّ قوّات النظام استعادت السيطرة على مناطق واسعة من مدينة سراقب في محافظة إدلب. وأشار إلى أنّها خاضت في وقت سابق الخميس معارك ضدّ الفصائل المقاتلة في مدينة سراقب ومحيطها في شمال غرب سوريا، وواصلت تقدّمها رغم تحذيرات أنقرة التي أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن “وحدات الجيش العربي السوري دخلت مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي من عدة محاور وبدأت عملية تمشيط واسعة للأحياء والشوارع من الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون”.

وتشكل مدينة سراقب نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، بعد انسحاب المئات من مقاتلي الفصائل منها.

وأرسلت أنقرة، بحسب المرصد، تعزيزات عسكرية جديدة ليلاً تمركزت قرب مطار تفتناز الواقع شمال سراقب وشمال شرق مدينة حلب، بعد ساعات من إمهال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة.

المصدر:AFP