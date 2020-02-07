مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: عدة قرى تفصل قوات النظام عن طريق حلب ـ دمشق الدولي

قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه : بعد سيطرة قوات النظام على سراقب تبقت عدة قُرى في ريف حلب الجنوبي تفصل قوات النظام عن السيطرة على كامل طريق حلب – دمشق الدولي، يأتي هذا ضمن الاتفاق الروسي – التركي ضمن ما يعرف باتفاقية سوتشي،

وأشار عبد الرحمن إلى أن تركيا تُصرح إعلامياً كثيراً ولكن الواقع هو اتفاق روسي – تركي و أنه على الرغم من سقوط عدد كبير من الشهداء المدنيين وتشريد الكثير لكن بالنهاية سراقب كانت ضمن المخطط والاتفاق من أجل استعادة النظام للسيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي وطريق حلب – اللاذقية الدولي.

وأضاف أن المرحلة الثانية لانعلم متى ستبدأ ولكن ستكون بسيطرة “الشرطة العسكرية الروسية” على طريق حلب – اللاذقية الدولي،

كما قال أنه في أقل من شهر نزح نحو 500 ألف نازح إلى مناطق تقع على الحدود السورية مع لواء اسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي بأقصى ريف حلب الغربي ومناطق الاحتلال التركي في عفرين ومناطق درع الفرات،و أنه لايوجد إمكانية للمنظمات الإنسانية لتقديم الإغاثة لكل هؤلاء المدنيين، وأضاف أنهم شاهدوا فجأةً قُرى وبلدات تفرغ من سكانها ويبقون في العراء سواءً في ريف إدلب أو ريف حلب الغربي، و أنهم لا يعلمون إلى ماذا سيفضي الاجتماع الروسي – التركي الجديد بالنسبة للمدنيين،

واختتم مدير المرصد كلامه بأن الواقع الذي كان يجري، كان يجري على حساب المدنيين السوريين الذين إما قُتلوا أو شُردوا، وأنهم دائماً يريدون من تركيا أن تقرن الأقوال بالأفعال، إذ أنهم يسمعون الأقوال التركية ولكنهم لا يرون الأفعال.

يشار إلى أن قوات النظام كانت قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على أكثر من 30 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي