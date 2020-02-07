المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يتقدم في إدلب وتركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة

سيطرت قوّات النظام السوري الخميس على أجزاء كبيرة من مدينة سراقب في محافظة إدلب في إطار هجومها لاستعادة آخر معقل لقوات المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مواجهات سورية تركية

أرسلت أنقرة، بحسب المرصد، تعزيزات عسكرية جديدة ليلاً تمركزت قرب مطار تفتناز الواقع شمال سراقب وشمال شرق مدينة حلب، بعد ساعات من إمهال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة.

وانتقدت قيادة الجيش السوري في بيان دخول الرتل التركي الذي قالت إنه انتشر بين ثلاث بلدات تقع شمال سراقب “بهدف حماية الإرهابيين.. وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري”.

ولم يصدر أي تعليق تركي حول المشاركة التركية في المعارك، في وقت قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في باكو “نتوقع من روسيا أن توقف النظام في أسرع وقت ممكن”.

والمحافظة ومحيطها مشمولان باتفاق أبرمته روسيا أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018.

إلا أن قوات النظام تصعّد منذ أكثر من شهرين قصفها على المنطقة بدعم روسي، وتخوض حالياً معارك عنيفة في ريفي إدلب الجنوبي الشرقي وحلب الغربي.

تقع سراقب عند تقاطع طريقين رئيسيين، أحدهما يربط العاصمة دمشق بالشمال والآخر يربط بين الغرب والشرق.

وجاء تقدم الحكومة بعد مواجهة نادرة بين تركيا وسوريا يوم الاثنين، أسفرت عن مقتل سبعة جنود أتراك وعضو مدني تركي في الجيش ، فضلاً عن 13 جندياً سورياً.

في موسكو ، أعلنت وزارة الخارجية يوم الخميس أن جنوداً روس قد قتلوا في محافظة شمالية سورية إلى جانب الجنود الأتراك ، دون أن يذكروا متى وقع الحادث أو عدد القتلى. وألقت الوزارة باللوم على “الإرهابيين” في القتل.

تزامناً، قتل 17 مدنياً، بينهم أطفال، في ضربات للنظام السوري أو حليفته روسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا يسيطر عليها المتشددون، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن بين القتلى “عشرة مدنيين قضوا في غارة روسية على الضواحي الشرقية لمدينة إدلب”. وأضاف أن الآخرين قتلوا في أماكن أخرى في محافظة إدلب أو في منطقة حلب المجاورة، في قصف مدفعي أو غارات جوية شنها النظام أو حليفه الروسي.

وكانت سراقب في محافظة إدلب مركزاً لاشتباكات عنيفة دارت لعدة أيام، حيث طرد مقاتلو المعارضة القوات الحكومية التي دخلت إليها يوم الأربعاء ، في حين أرسلت تركيا تعزيزات جديدة يوم الخميس وهددت باستخدام القوة لإجبار القوات السورية على التراجع بحلول نهاية الشهر.

المصدر:روداو