المرصد السوري لحقوق الانسان:17 قتيلاً بغارات النظام في إدلب.. وقوات الأسد تعود لسراقب

سيطر جيش النظام السوري مساء الخميس، مجدداً، على مدينة سراقب بريف إدلب، بينما قتلت غارات للنظام ولروسيا 17 مدنياً في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 مدنياً، بينهم أطفال، قُتلوا الخميس في ضربات للنظام السوري أو لروسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا تسيطر عليها فصائل مسلحة.

وأضاف المرصد أن بين القتلى “10 مدنيين قضوا في غارة روسية على الضواحي الشرقية لمدينة إدلب”. وأوضح أن الآخرين قُتلوا في أماكن أخرى في محافظة إدلب أو في منطقة حلب المجاورة، في قصف مدفعي أو غارات جوية شنها النظام أو روسيا.

للمرة الأولى منذ 2011

في سياق متصل، أعلن المرصد في وقت متأخر من ليل الخميس أن قوات النظام سيطرت على مدينة سراقب “بالكامل للمرة الأولى منذ 2011”.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري قد أكدت أن وحدات من قوات الأسد “دخلت” مدينة سراقب وبدأت “بتمشيطها”.

من جهته، أكد المرصد أن أي اشتباكات لم تقع “خلال دخول قوات النظام إلى المدينة”. وتابع: “لا يزال مصير عشرات المقاتلين الذين كانوا محاصرين داخل المدينة مجهولاً.. بعض المقاتلين تمكنوا من الخروج عبر ممرات وطرق زراعية”.

في سياق آخر، أكد المرصد أن “الفصائل الموالية لتركيا تقصف بالمدفعية سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي”.

الانسحاب من سراقب

وتخوض قوات النظام منذ أيام معارك ضد الفصائل المقاتلة في مدينة سراقب ومحيطها في شمال غربي سوريا.

وتمكنت ليل الأربعاء من دخول مدينة سراقب التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، بعد انسحاب المئات من مقاتلي الفصائل منها. إلا أن مجموعات منهم شنّت هجوماً مضاداً على مواقع قوات النظام في المدينة، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، بحسب المرصد.

ودارت اشتباكات عنيفة الخميس بين الطرفين على محوري النيرب من جهة وسراقب تفتناز من جهة أخرى، تزامنت مع إسناد مدفعي تركي، وفق المرصد.

وقال المرصد وتلفزيون النظام السوري إن قوات النظام فرضت حصاراً على مدينة سراقب. وأضاف المرصد أن مقاتلي الفصائل شنوا هجوماً في وقت لاحق الخميس تحت غطاء قصف مدفعي تركي مكثف على قرية النيرب التي سيطرت عليها قوات الأسد في وقت سابق من الأسبوع.

المصدر:العربية الحدث