محادثات روسية إيرانية بشأن التطورات حول سوريا

7 فبراير,2020
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نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والسفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والسفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، الوضع حول سوريا، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الطرفين “بحثا عددا من القضايا الملحة من الأجندتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الراهن حول سوريا، وأعربا عن دعمهما لعمل اللجنة الدستورية (السورية) في جنيف”.

وتابع البيان أن الطرفين أكدا تمسكهما المشترك بمواصلة “التعاون المثمر في إطار صيغة أستانا”.

وتعد إيران طرفا، إلى جانب روسيا وتركيا، في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السورية والتي بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانا سابقا)، في العام 2017.

وأمس الخميس، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أنقرة تعمل على عقد جولة جديدة من مباحثات أستانا خلال شهر مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي+RT

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