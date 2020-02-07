مقتل عنصر بالميليشيات الموالية لإيران في انفجار لغم أرضي في بادية البوكمال

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

قُتل عنصرا في الميليشيات الموالية لإيران “لواء القدس” في انفجار لغم أرضي في بادية البوكمال، حيث تنشط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وتستهدف الميليشيات الإيرانية التي توسع مناطق نفوذها في البادية السورية.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 351 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة جراء هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.