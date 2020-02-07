الانفلات الأمني يتواصل في مناطق سيطرة “قسد”.. اغتيال عنصر في “قسد” والعثور على جثة مجهولة الهوية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

قُتل عنصرا في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، برصاص ملثمين اثنين يستقلان دراجة نارية في قرية الطكيحي بالقرب من مدينة البصيرة بريف ديرالزور.

على صعيد متصل، عُثر على جثة شاب مجهول الهوية في بادية أبو خشب شمال غرب مدينة ديرالزور.

ويذكر أن المناطق الخاضعة لنفوذ “قسد” تشهد نشاطا متزايدا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 432 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 140 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 287 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.