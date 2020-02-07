المرصد السوري لحقوق الانسان:بعد معرة النعمان: سراقب تحت سيطرة النظام لأول مرة منذ 2011

سيطرت القوات السورية الحكومية على مدينة سراقب في محافظة إدلب في إطار هجومها العنيف على آخر جيوب المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ القوات الحكومية خاضت معارك دموية ضدّ فصائل المعارضة المسلحة في مدينة سراقب ومحيطها في شمال غرب سوريا، وواصلت تقدّمها رغم تحذيرات أنقرة التي أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

وقال المرصد إن تلك هي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الحكومية سراقب منذ عام 2011.

المصدر:sbs arabic 24