مدير “المرصد السوري”: الرتل التركي الأخير هو الأضخم حتى الآن وكأنه غزو تركي لجزء من الاراضي السورية.. نحو 700 آلية تركية دخلت منذ الثاني من فبراير وحتى اليوم.. ولكن مع كل هذه الأعداد من الآليات وصلت روسيا إلى مبتغاها وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي في شِقه الإدلبي على الأقل.. ولم يبق أمام روسيا سوى قرى ومزارع شمال سراقب لتسيطر على كامل الطريق.. هناك نحو 16 قرية وبلدة خان العسل وتكون قوات النظام فرضت سيطرتها على كامل الطريق الدولي “M5″.. المرحلة الثانية طريق حلب-اللاذقية الدولي من سراقب حتى جسر الشغور مرورا بأريحا.. كما وعد الأتراك الروس بأن هذه المنطقة ستكون تحت سيطرة القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية خلال الأشهر القادمة.. المنطقة الشمالية من إدلب من المفترض أن تبقى آمنة خارج نفوذ النظام لأنها تضم ملايين المدنيين خصوصا مع وجود محاوف من تحرك الموقف الدولي في حال اقتحامها.. أعداد المقاتلين كبيرة في إدلب وإذا ما أعطيت أوامر لهم بالهجوم ضد قوات النظام من الممكن أن يغير الموقف.. الاتفاق التركي-الروسي وصل إلى المرحلة الاولى التي كان بموجبها أن تسيطر قوات النظام على سراقب.. تركيا تزيد من تعزيزاتها العسكرية ولكن هناك نقاط أصبحت ضمن مناطق سيطرة النظام.. قوات النظام لم تكن تسيطر إلا على 10% من إدلب قبل هذه العملية العسكرية الجديدة.. الآن نصف إدلب تحت سيطرة النظام.. رهذا يعني أن تركيا تتقلص على حساب تمدد روسيا والنظام وتشريد وقتل أبناء الشعب السوري.. تركيا لا تجرؤ على الدخول بمواجهة مع الروس.. التهديدات الأردوغانية في إدلب للحصول على مزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا.. و”اردوغان” يروج أمام جمهوره أنه حقق انتصارات داخل الأراضي السورية

مدير "المرصد السوري": الرتل التركي الأخير هو الأضخم حتى الآن وكأنه غزو تركي لجزء من الاراضي السورية مدير "المرصد السوري": الرتل التركي الأخير هو الأضخم حتى الآن وكأنه غزو تركي لجزء من الاراضي السورية.. نحو 700 آلية تركية دخلت منذ الثاني من فبراير وحتى اليوم.. ولكن مع كل هذه الأعداد من الآليات وصلت روسيا إلى مبتغاها وهو السيطرة على طريق دمشق-حلب الدولي في شِقه الإدلبي على الأقل.. ولم يبق أمام روسيا سوى قرى ومزارع شمال سراقب لتسيطر على كامل الطريق.. هناك نحو 16 قرية وبلدة خان العسل وتكون قوات النظام فرضت سيطرتها على كامل الطريق الدولي "M5".. المرحلة الثانية طريق حلب-اللاذقية الدولي من سراقب حتى جسر الشغور مرورا بأريحا.. كما وعد الأتراك الروس بأن هذه المنطقة ستكون تحت سيطرة القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية خلال الأشهر القادمة.. المنطقة الشمالية من إدلب من المفترض أن تبقى آمنة خارج نفوذ النظام لأنها تضم ملايين المدنيين خصوصا مع وجود محاوف من تحرك الموقف الدولي في حال اقتحامها.. أعداد المقاتلين كبيرة في إدلب وإذا ما أعطيت أوامر لهم بالهجوم ضد قوات النظام من الممكن أن يغير الموقف.. الاتفاق التركي-الروسي وصل إلى المرحلة الاولى التي كان بموجبها أن تسيطر قوات النظام على سراقب.. تركيا تزيد من تعزيزاتها العسكرية ولكن هناك نقاط أصبحت ضمن مناطق سيطرة النظام.. قوات النظام لم تكن تسيطر إلا على 10% من إدلب قبل هذه العملية العسكرية الجديدة.. الآن نصف إدلب تحت سيطرة النظام.. رهذا يعني أن تركيا تتقلص على حساب تمدد روسيا والنظام وتشريد وقتل أبناء الشعب السوري.. تركيا لا تجرؤ على الدخول بمواجهة مع الروس.. التهديدات الأردوغانية في إدلب للحصول على مزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا.. و"اردوغان" يروج أمام جمهوره أنه حقق انتصارات داخل الأراضي السورية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, February 7, 2020