تزامنا مع غياب الطائرات الحربية نحو 24 ساعة.. قوات النظام تتقدم في ريف حلب الجنوبي

تغيب الطائرات الحربية عن منطقة “خفض التصعيد” منذ نحو 24 ساعة متواصلة للمرة الأولى منذ بدء التصعيد، بينما تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها التقدم ضمن مناطق ريف حلب الجنوبي بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، حيث تمكنت من السيطرة على مناطق تل تباريز وأجز ومحاريم وخواري وحوير العيس وأباد والمكحلة، وجامعة إيبلا في ريف حلب الجنوبي،

فيما كانت قوات النظام بسطت سيطرتها أمس على كل من القلعجية وخلصة وزيتان وبرنة وحويرالعيس بريف حلب الجنوبي، ليتبقى أمامها قرى معدودة قبل أن تسيطر على كامل أوتوستراد دمشق-حلب الدولي المعروف بأوتوستراد M5.

كان “المرصد السوري” رصد، اليوم، استمرار المعارك في ريف حلب الجنوبي بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، بالتزامن مع قصف واستهدافات مكثف بين الطرفين.

وتشهد بلدات كفرنبل وقرى جبل الزاوية قصفا متقطعا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب.