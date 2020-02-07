قوات النظام تحكم سيطرتها على أجزاء طريق M5 داخل الحدود الإدارية لـ”إدلب”.. و30 كيلومترا و13 قرية وبلدة في حلب تفصلها عن السيطرة على الطريق بالكامل

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها التقدم ضمن مناطق ريف حلب الجنوبي بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، حيث تمكنت من السيطرة على مناطق تل تباريز وأجز ومحاريم وخواري وحوير العيس وأباد والمكحلة، وجامعة إيبلا في ريف حلب الجنوبي. وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت على كامل أجزاء طريق دمشق-حلب الدولي داخل الحدود الادارية لمحافظة إدلب، ما يعني أن 30 كيلومترًا فقط تتمثل في 13 قرية وبلدة لا تزال في أيدي المقاتلين، تفصل قوات النظام عن السيطرة على الطريق بالكامل.

ويعد طريق “M5” أطول الطرق في سوريا بمسافة فاصلة بين محافظتي دمشق وحلب بنحو 356 كم. وكانت قوات النظام بسطت سيطرتها، أمس، على كل من القلعجية وخلصة وزيتان وبرنة وحوير العيس بريف حلب الجنوبي، وواصلت تقدمها نحو السيطرة على باقي أجزاء الطريق.

وكان “المرصد السوري” رصد، اليوم، استمرار المعارك في ريف حلب الجنوبي بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة وقوات النظام والمليشيات الموالية لها من جهة أخرى، بالتزامن مع قصف واستهدافات مكثف بين الطرفين. وتشهد بلدات “كفر نبل” وقرى “جبل الزاوية” قصفا متقطعا من تمركزات قوات النظام في ريف إدلب.