تركيا تواصل تعزيزاتها العسكرية.. 250 شاحنة خلال اليوم.. وأكثر من 850 شاحنة تدخل إدلب خلال 5 أيام

8 فبراير,2020
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تواصل القوات التركية تعزيزاتها العسكرية إلى منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري ضخم من معبر “كفرلوسين” يتألف من 150 شاحنة تحمل دبابات وأسلحة ثقيل، ليبلغ مجموع الشاحنات التركية التي دخلت منطقة “خفض التصعيد” خلال اليوم 250.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي من معبر “كفرلوسين” يضم نحو 100 آلية، بينها مدرعات ودبابات ورادارات عسكرية. وتوجه الرتل التركي إلى منطقة “خفض التصعيد”.
ويذكر أن الجيش التركي يستقدم رادارات إلى إدلب للمرة الأولى. وبذلك، يبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير/ شباط، أكثر من 850 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنشاء القوات التركية نقطة جديدة لها والتمركز بها بعد استقدام تعزيزات إلى المنطقة، حيث جرى إنشاء النقطة في منطقة الإسكان العسكري شرق مدينة إدلب.

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