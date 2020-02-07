 القوات الأمريكية تنشئ قاعدة عسكرية في مقر سابق لـ”الدفاع الذاتي” في ريف الحسكة

8 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنشاء قاعدة أمريكية جديدة في حي غويران جنوب مدينة الحسكة. وأفادت مصادر “المرصد السوري”، بأن القوات الأمريكية حولت مقرا سابقا لـ”الدفاع الذاتي” إلى قاعدة عسكرية لها، فيما وصلت صباح اليوم قافلة شاحنات تحمل آليات حفر ورافعة، ليتم التجهيز للقاعدة كما تم رفع العلم الأمريكي فوق المبنى.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 يناير/كانون الثاني القائت، توجه قافلة شاحنات للقوات الأمريكية من قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي إلى قاعدة تل بيدر التي تمت توسعتها بالقرب من الطريق الدولي M4 عند مفرق الدرباسية – الحسكة، في حين وصلت أكثر من 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قاعدة تل بيدر. وتجولت قوات أمريكية في منطقة تل براك. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن القوات الأمريكية دفعت مبالغ مالية لأصحاب أراضي بغية إنشاء قاعدة أمريكية هناك.

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