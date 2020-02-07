“قسد” تحبط هجوما للفصائل الموالية لتركيا غرب تل أبيض.. ومقتل 6 عناصر من الموالين لتركيا خلال الاشتباكات 

أحبطت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، هجوما للفصائل الموالية لتركيا على قريتي جلبة وعبدكوي في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، في حين قصفت “قسد” مواقع تلك الفصائل. ووثق “المرصد السوري” مقتل 6 من الفصائل الموالية لتركيا خلال القصف والاشتباكات، كما استولت قوات سوريا الديمقراطية على أسلحة وذخائر.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى 445، فيما وثق “المرصد السوري” مقتل 30 عنصرا من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. وبلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 361 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 11 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود.