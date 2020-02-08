على الرغم من اقتراب قوات النظام من استكمال السيطرة على اتستراد الـ “M5”.. أرتال تركية ضخمة تستمر بالدخول إلى الأراضي السورية

8 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول مزيد التعزيزات العسكرية التركية إلى الأراضي السورية، حيث ارتفع عدد آليات الرتل الذي دخل مساء أمس إلى 330، ليبلغ تعداد الشاحنات التركية التي دخلت سورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة 430 شاحنة على الأقل تحمل دبابات وجنود وآليات عسكرية وأسحة وذخائر ومعدات لوجستية.

وبذلك، يبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير/ شباط وإلى الآن، أكثر من 1000 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.

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