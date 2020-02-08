منذ السيطرة على آخر مدينة على اتستراد دمشق – حلب الدولي.. طائرات النظام وروسيا تغيب عن أجواء منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر في عموم محافظة إدلب وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث لا تزال طائرات النظام و”الضامن” الروسي غائبة عن أجواء المنطقة منذ مساء أمس الأول وحتى اللحظة أي منذ سيطرة قوات النظام على مدينة سراقب شرق إدلب والواقع على اتستراد دمشق – حلب الدولي، وسط توقف للقصف البري والمعارك على جبهات إدلب، أما في حلب فتواصل قوات النظام سعيها للسيطرة على ما تبقى لها من قرى ونقاط تتيح لها استكمال السيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M5” وكانت قوات النظام تمكنت أمس من تضييق الخناق على نقطة المراقبة التركية في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي.

وكانت قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على أكثر من 35 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، هي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة