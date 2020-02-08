نحو 15 مدرعة وآلية عسكرية روسية تتوجه إلى منطقة أبو رأسين (زركان) قادمة من القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توجه نحو 15 مدرعة وعربة عسكرية تابعة للقوات الروسية نحو منطقة أبو رأسين، حيث انطلقت الآليات صباح اليوم السبت من القامشلي إلى الدرباسية وتابعت طريقها إلى منطقة أبو رأسين (زركان) بريف الحسكة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الوجهة النهائية للآليات تلك، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، انطلاق قوات روسية من محطة “قاعدة الأبقار” في بلدة تل تمر بالإضافة إلى قوات روسية من مطار القامشلي باتجاه طريق الدولي m4، بغرض إنشاء قاعدة عسكرية لها عند مفرق تل أبيض-الرقة بالريف الشمالي، والتي تبعد عن مدينة الرقة 10 كم.

كما كان المرصد السوري رصد في 3 فبراير/شباط، فصلا جديدا من التوتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال شرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية اليوم فوق مدينة “تل تمر”، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة “قسرك” لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، حيث لاحقتها حتى وصولها أجواء رأس العين بريف الحسكة. على صعيد متصل، التفت عربات روسية على حاجز أمريكي مؤلف من 10 عربات، كانت تتمركز لمنع الدوريات الروسية من السير على طريق “M4″، حيث سلكت طريقا ترابيا وتجاوزت الحاجز الأمريكي لتحلق مروحيات أمريكية أطلقت تحذيرات وأشارت دخانيا للعربات الروسية قبل أن تعود أدراجها.

عدسة المرصد السوري من الدرباسية بريف الحسكة ترصد آليات عسكرية روسية عبرت إلى منطقة أبو رأسين قادمة من القامشلي