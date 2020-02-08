خسائر بشرية في انفجار جديد ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الأتراك والفصائل الموالية لها

8 فبراير,2020
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صورة أرشيفية - الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في المنطقة الصناعية بالمدينة وذلك صباح اليوم السبت، ما أدى لإصابة شخصين اثنين بجراح متفاوتة، وكان انفجارا عنيفا دوى في الـ 27 يناير/ كانون الثاني الفائت، في مدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق “جنديرس”، ما تسبب بوقوع إصابة واحدة على الأقل.

كما كان “المرصد السوري” رصد في 26 يناير/ كانون الثاني الفائت، انفجارا عنيفا في مدينة اعزاز أدى إلى دمار وأضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر حينها بأن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة تركها مجهولون في منطقة تجمع بشري بالقرب من محطة وقود ومطاعم. وتسبب ذلك الانفجار في استشهاد 7 مجهولين بينهم طفل واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.

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