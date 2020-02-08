لأسباب مجهولة حتى اللحظة.. القوات التركية تخلي مواقعها في ريف منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن القوات التركية عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إخلاء مواقعها في ريف منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن عملية الإخلاء جرت من محيط مدينة تل أبيض وشركراك وعلي باجلية وخرب رز وكورمازا، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب التركي المفاجئ.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن القوات التركية رفضت مجدداً الخروج بدورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في منطقة شمال شرق سورية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن دورية روسية وصلت صباح اليوم الخميس إلى معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية، وانتظرت خروج القوات التركية من أجل تسيير دورية مشتركة، إلا أن الأخيرة أبلغت الروس عبر أحد الضباط بأنهم لن يخرجوا في دورية، لتسير القوات الروسية دورية بمفردها في قرى ريف الدرباسية، وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، إذ كانت القوات التركية امتنعت عن تسيير دورية مشتركة في ريف عين العربي (كوباني).