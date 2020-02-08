خلال 15 يوماً.. مقتل 850 من الفصائل والجهاديين وقوات النظام.. والأخيرة تسيطر بدعم روسي على أكثر من 135 منطقة في إدلب وحلب.. وقرى معدودة تفصلها عن السيطرة على كامل اتستراد “M5”

أكملت قوات النظام اليوم الـ 15 لعمليتها العسكرية برفقة الروس في كل من حلب وإدلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، العملية العسكرية تلك بدأت في الـ 24 من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، وأفضت حتى يومنا هذا لتقلبات كبيرة في خريطة السيطرة وباتت قوات النظام قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفها بالسيطرة على اتستراد دمشق – حلب الدولي، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد سيطرة قوات النظام على أكثر من 136 منطقة في الريفين الإدلبي والحلبي، وذلك بإسناد جوي وبري هستيري عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، ففي محافظة إدلب سيطرت على 101، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وآفس) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

و35 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، هي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

كما وثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، حيث بلغ تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها 406 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما بلغ تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 444 بينهم من 323 المجموعات الجهادية.