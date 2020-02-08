اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل شبه كامل تحت سيطرة قوات النظام، لم يبقى من هذا الطريق سوى 30 كلم أو 13 قرية أهمها العيس في جنوب حلب

مدير المرصد السوري: اتستراد دمشق – حلب الدولي بشكل شبه كامل تحت سيطرة قوات النظام، لم يبقى من هذا الطريق سوى 30 كلم أو 13 قرية أهمها العيس في جنوب حلب من أجل استكمال السيطرة الكاملة عليه، الغارات الجوية استؤنفت صباح اليوم واستهدفت المنطقة المتداخلة بين محافظتي حلب وإدلب تمهيداً لاستكمال السيطرة على المناطق التي تقع في ريف حلب الجنوبي الغربي، بالتزامن مع ذلك استمرت القوات التركية بإدخال آلياتها العسكرية إلى داخل الأراضي السورية، ما لا يقل عن 430 آلية تركية دخلت منذ صباح الأمس حتى اللحظة جميعها انتشرت في شمال طريق حلب – اللاذقية وغرب طريق حلب – دمشق الدولي في منطقة مكتظة بالنازحين، منذ الثاني من الشهر الجاري وحتى اللحظة أكثر من 1000 آلية تركية دخلت الأراضي السورية، سراقب تعتبر آخر مدينة تقع على طريق دمشق – حلب الدولي وعلى عقدة طريق حلب – اللاذقية، ودمشق – حلب.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 8, 2020