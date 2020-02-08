مقتل 3 عناصر في قوات النظام بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف بلدة تل تمر الغربي

8 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 عناصر في قوات النظام جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب والعمليات العسكرية في قرية الطويلة الواقعة بريف تل تمر الغربي، وكان المرصد السوري رصد في الخامس من الشهر الجاري، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على مواقع خاضعة لسيطرة قوات النظام بمنطقة أبو رأسين وطريق تل تمر – أبو رأسين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف تزامن مع مرور دورية عسكرية روسية قادمة من ربيعات نحو أبو رأسين، حيث سقطت قذائف بالقرب منها، ما أدى لإعطاب آلية روسية، كما تسبب القصف بسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر قوات النظام.

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