مدير المرصد السوري: قبل قليل “القوات التركية” مدعمة بآليات ضخمة انتشرت في معسكر “طلائع البعث” الواقع مابين مدينة إدلب وأريحا في منطقة المسطومة، أكثر من 430 آلية تركية دخلت إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة، قبل قليل كان هناك انسحاب للقوات التركية من شمال الرقة من مناطق تقع في محيط “تل أبيض”، منذُ الثاني من الشهر الجاري هناك أكثر من 1000 آلية تركية دخلت الأراضي السورية، الأتراك الآن ينتشرون في بقعة جغرافية صغيرة تقع شمال طريق حلب – اللاذقية وغرب طريق حلب – دمشق، قوات النظام أمامها 13 قرية أهمها “تلة العيس” لاستكمال السيطرة على كامل طريق دمشق – حلب الدولي، يبدو أن هناك امور فاقت المتوقع وهي خوف أردوغان من أعداد النازحين الكبيرة ودخول هؤلاء إلى الأراضي التركية فأرسل مئات الآليات التركية لحمايتهم في بقعة جغرافية داخل الأراضي السورية، إذا ما كان هناك سحب لآليات ثقيلة مساء الأمس من قبل “هيئة تحرير الشام” من ريف حلب الجنوبي الغربي يعني ذلك أن هذه المنطقة ستسيطر عليها قوات النظام سواءً اليوم أو الأيام القادمة نتيجة اتفاق الروس والأتراك، لأنه في الأساس عندما اتفق أردوغان مع فلاديمير بوتين في شهر سبتمبر / أيلول من العام 2018 قال له سوف يعود طريق دمشق – حلب الدولي، وحلب – اللاذقية الدولي للعمل بإشراف الشرطة العسكرية الروسية وإشراف القوات التركية، كل ماجرى ويجري خلال الأيام الفائتة داخل الأراضي السورية هو اتفاق روسي – تركي، منذ الـ 24 من الشهر الفائت وإلى الآن “قوات النظام” سيطرت على 150 منطقة في محافظتي إدلب وحلب.

"القوات التركية" مدعمة بآليات ضخمة انتشرت في معسكر "طلائع البعث" الواقع مابين مدينة إدلب وأريحا في منطقة المسطومة مدير المرصد السوري: قبل قليل "القوات التركية" مدعمة بآليات ضخمة انتشرت في معسكر "طلائع البعث" الواقع مابين مدينة إدلب وأريحا في منطقة المسطومة، أكثر من 430 آلية تركية دخلت إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة، قبل قليل كان هناك انسحاب للقوات التركية من شمال الرقة من مناطق تقع في محيط "تل أبيض"، منذُ الثاني من الشهر الجاري هناك أكثر من 1000 آلية تركية دخلت الأراضي السورية، الأتراك الآن ينتشرون في بقعة جغرافية صغيرة تقع شمال طريق حلب – اللاذقية وغرب طريق حلب – دمشق، قوات النظام أمامها 13 قرية أهمها "تلة العيس" لاستكمال السيطرة على كامل طريق دمشق – حلب الدولي، يبدو أن هناك امور فاقت المتوقع وهي خوف أردوغان من أعداد النازحين الكبيرة ودخول هؤلاء إلى الأراضي التركية فأرسل مئات الآليات التركية لحمايتهم في بقعة جغرافية داخل الأراضي السورية، إذا ما كان هناك سحب لآليات ثقيلة مساء الأمس من قبل "هيئة تحرير الشام" من ريف حلب الجنوبي الغربي يعني ذلك أن هذه المنطقة ستسيطر عليها قوات النظام سواءً اليوم أو الأيام القادمة نتيجة اتفاق الروس والأتراك، لأنه في الأساس عندما اتفق أردوغان مع فلاديمير بوتين في شهر سبتمبر / أيلول من العام 2018 قال له سوف يعود طريق دمشق – حلب الدولي، وحلب – اللاذقية الدولي للعمل بإشراف الشرطة العسكرية الروسية وإشراف القوات التركية، كل ماجرى ويجري خلال الأيام الفائتة داخل الأراضي السورية هو اتفاق روسي – تركي، منذ الـ 24 من الشهر الفائت وإلى الآن "قوات النظام" سيطرت على 150 منطقة في محافظتي إدلب وحلب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 8, 2020