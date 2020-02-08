القوات التركية تنشىء نقطة جديدة لها في معسكر “طلائع البعث” بين مدينة إدلب وأريحا بعد استقدام عدد كبير من الشاحنات والآليات العسكرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشاراً للقوات التركية داخل معسكر “طلائع البعث” في منطقة المسطومة الواقعة بين مدينة إدلب وأريحا، حيث استقدمت القوات التركية عشرات الآليات وعشرات العربات العسكرية والشاحنات إلى المعسكر وعمدت إلى إنشاء نقطة تركية جديدة هناك، وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، دخول مزيد التعزيزات العسكرية التركية إلى الأراضي السورية، حيث ارتفع عدد آليات الرتل الذي دخل مساء أمس إلى 330، ليبلغ تعداد الشاحنات التركية التي دخلت سورية خلال الـ 24 ساعة الفائتة 430 شاحنة على الأقل تحمل دبابات وجنود وآليات عسكرية وأسحة وذخائر ومعدات لوجستية.

وبذلك، يبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير/ شباط وإلى الآن، أكثر من 1000 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.