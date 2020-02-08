في إطار سعيها للسيطرة الكاملة على اتستراد دمشق – حلب الدولي.. قوات النظام تواصل تقدمها جنوب حلب وتسيطر على 4 مواقع جديدة

تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة في القطاع الجنوبي من الريف الحلبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأخير في محاولة منه لقضم مزيد من المناطق وبسط سيطرته الكاملة على اتستراد دمشق – حلب الدولي، حيث رصد المرصد السوري تقدماً جديداً حققته قوات النظام تمثل بسيطرتها على أم عتبة ورسم العيس ورسم صهريج وجب الكاس، بينما تبقت مناطق قليلة لتسيطر قوات النظام بشكل كامل على اتستراد الـ “M5″، على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي الروسي بكثافة على مناطق عدة جنوب وغرب مدينة حلب.

وبذلك تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 39 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي، وهي: (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب الكاس ورسم العيس ورسم صهريج) ومواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.