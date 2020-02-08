في ظل الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “قسد”..مجهولون يغتالون مواطناً وآخرون يفجرون عبوة ناسفة شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق الرصاص باتجاه مواطن من مسدس حربي في قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي وهو يعمل مُدرس في قرية الصبحة بالريف ذاته، الأمر الذي أدى إلى وفاة المُدرس على الفور. في حين انفجرت عبوة ناسفة ركنها مجهولون، ليلة أمس أمام مبنى بلدية الشعب في قرية سويدان جزيرة بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 433 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 141 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 287 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.