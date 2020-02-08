وصول وفد روسي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة لبحث الوضع في إدلب

أفاد مراسل RT في تركيا، السبت، بوصول وفد روسي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة لبحث الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار المراسل إلى أن الوفد يضم مساعدا لوزير الخارجية، ومسؤولين عسكريين، وممثلين عن الاستخبارات الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو وأنقرة اتفقتا سابقا على إجراء “مشاورات جوهرية حول التطورات الجارية في منطقة خفض التصعيد في إدلب”، وذلك على خلفية التصعيد الأخير للتوتر في المنطقة.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في إدلب.

وقال المتحدث إنه “قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانا، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا”.

المصدر: RT + تاس