المرصد السوري لحقوق الانسان: الطائرات الروسية تستأنف غاراتها على حلب وإدلب بعد انقطاع لنحو 36 ساعة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الجوي صباح اليوم السبت على منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك بعد توقفه لنحو 36 ساعة.

وأفاد المرصد أن الطائرات الروسية عادت لتحلق في أجواء المنطقة، بالتزامن مع تنفيذها غارات جوية على كل من كفرنوران وكفرحمرة وخان العسل والفوج 46 غرب مدينة حلب، وريف بلدة تفتناز الشمالي، فيما كانت الطائرات الروسي قد غابت عن أجواء المنطقة منذ سيطرة قوات النظام على مدينة سراقب يوم أمس الأول، آخر مدينة تقع على اوتوستراد دمشق – حلب الدولي، لتعود اليوم وتستهدف بلدات وقرى في محاولة لتأمين الاتستراد.

وكانت قوات النظام تمكنت أمس من تضييق الخناق على نقطة المراقبة التركية في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، كما كانت قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على أكثر من 35 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي.

وأوضح المرصد أن المناطق التي بسط النظام سيطرته عليها هي: “خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبيرة وطلافح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز والشيخ أحمد وتل كراتين ومزرعة الظاهرية والعاصرية ومكحلة ورسم الورد”، إضافة إلى مواقع ونقاط وقرى أخرى في المنطقة.

المصدر:anf