المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب السورية

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب بشمال غرب سوريا في ظل هدوء يسود بالمحافظة بعد دخول الجيش السوري إلى مدينة سراقب الإستراتيجية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري ومقره لندن اليوم (الجمعة) إنه رصد “دخول رتل تركي يضم 100 آلية، بينها مدرعات ودبابات ورادارات عسكرية من معبر كفرلوسين” إلى إدلب، مشيرا إلى أنه “توجه إلى منطقة خفض التصعيد”.

وأشار المرصد إلى “أن الجيش التركي يستقدم رادارات إلى إدلب للمرة الأولى”.

ومع إرسال هذه التعزيزات، أنشأت القوات التركية نقطة جديدة في منطقة الإسكان العسكري شرق مدينة إدلب وتمركزت بها، بحسب المرصد.

وتأتي هذه التعزيزات الجديدة، بحسب المرصد، غداة دخول رتل عسكري تركي مكون من نحو 50 آلية شملت مدرعات ودبابات وعربات ثقيلة ومعدات لوجستية تمركزت في نقطة في مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وبحسب المرصد، دخل الجيش السوري إلى القسم الجنوبي من مدينة سراقب.

وتمثل سراقب عقدة طرق دولية رئيسية في سوريا، وتعد آخر بلدة تقع على طريق دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب، وتنتشر في محيطها نقاط مراقبة تركية.

المصدر:شينخوا