المرصد السوري لحقوق الانسان: القوات التركية تخلي مواقعها في ريف منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي

الجيش التركي يعيد انتشاره في مواقع جديد بتل ابيض في ريف رقة الشمالي؛ بعد انسحابه من المنطقة الشمالية, والفصائل المسلحة تنفي انسحاب الجيش التركي من تل ابيض.

ويأتي هذا الانسحاب وإعادة التموضع في المنطقة الغربية لتل ابيض بدلا من الشمالية, وفقا للمرصد السوري؛ بسبب عمليات الخطف التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث قتل نحو 20 من الفصائل الموالية لتركيا هناك بهجمات خاطفة لعناصر “قسد” خلال الأيام القليلة الفائتة، فضلاً عن تسليم نحو 40 عنصر من فصيل “لواء المجد” لسلاحهم بغية الذهاب إلى إدلب.

وأضاف المرصد, ان تلك الاسباب دفعت القوات التركية بإبعاد الفصائل الموالية لها نحو الخطوط الخلفية ونشر عناصر أتراك ونقاط عسكرية مدعمة ضمن المنطقة الممتدة من مخيم عين عيسى حتى قرية عبدوكي شمال الرقة.

وأشار المرصد, الى ان الجيش التركي عمد خلال الساعات الفائتة إلى إخلاء مواقعه في محيط مدينة تل أبيض وشركراك وعلي باجلية وخرب رز وكورمازا، بريف منطقة تل أبيض شمالي الرقة، ولم تتضح بعد أسباب الانسحاب التركي المفاجئ.

المصدر:بوير برس