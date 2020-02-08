المرصد السوري لحقوق الانسان: 700 آلية تركية تدخل إدلب .. والنظام يسيطر على نصف المحافظة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، دخول حوالي 700 آلية تركية إلى إدلب شمال غربي سوريا خلال أيام، في أضخم تعزيزات عسكرية تركية إلى البلاد على الإطلاق، بالتزامن مع سيطرة النظام السوري على نصف المحافظة التي تؤوي ملايين المدنيين ومسلحي المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح اليوم، إن «الرتل التركي الأخير هو الأضخم حتى الآن وكأنه غزو تركي لجزء من الاراضي السورية»، موضحاً أن «نحو 700 آلية تركية دخلت منذ الثاني من فبراير وحتى اليوم».

مستدركاً أنه «مع كل هذه الأعداد من الآليات، وصلت روسيا إلى مبتغاها وهو السيطرة على طريق دمشق – حلب الدولي في شِقه الإدلبي على الأقل، ولم يبق أمام روسيا سوى قرى ومزارع شمال سراقب لتسيطر على كامل الطريق».

وكشف عبد الرحمن، أن «هناك نحو 16 قرية، وبلدة خان العسل وتكون قوات النظام فرضت سيطرتها على كامل الطريق الدولي M5»، لافتاً إلى أن «المرحلة الثانية طريق حلب – اللاذقية الدولي من سراقب حتى جسر الشغور مرورا بأريحا، وكما وعد الأتراك الروس بأن هذه المنطقة ستكون تحت سيطرة القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية خلال الأشهر القادمة».

ونوه مدير المرصد إلى أن أعداد مسلحي المعارضة كبيرة في إدلب «وإذا ما أعطيت أوامر لهم بالهجوم ضد قوات النظام من الممكن أن يغير الموقف».

وبين أن «قوات النظام لم تكن تسيطر إلا على 10% من إدلب قبل هذه العملية العسكرية الجديدة، الآن نصف إدلب تحت سيطرة النظام، وهذا يعني أن تركيا تتقلص على حساب تمدد روسيا والنظام وتشريد وقتل أبناء الشعب السوري».

واختتم عبد الرحمن تصريحه بالقول: «تركيا لا تجرؤ على الدخول بمواجهة مع الروس، التهديدات الأردوغانية في إدلب للحصول على مزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا، وأردوغان يروج أمام جمهوره أنه حقق انتصارات داخل الأراضي السورية».

المصدر:باس نيوز