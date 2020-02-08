مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تقدمت اليوم على طريق دمشق-حلب الدولي وسيطرت على نحو 15 كيلومتر منه بعد سيطرتها على بلدتي العيس وتل العيس في ريف حلب الجنوبي عصر هذا اليوم.. المسافة الفاصلة بين قوات النظام في محيط حلب والمنطقة التي تتقدم منها شمال سراقب باتت حوالي 15 كيلومتر فقط.. اليوم شهدت أرياف حلب غارات روسية بالتزامن مع دخول أكثر من 430 آلية منذ مساء أمس.. والتحذيرات التركية حتى الآن إعلامية فقط ولم تقترن بالأفعال.. بل على العكس من ذلك تقدما قوات النظام بشكل كبير جدا وسيطرت منذ 24 من الشهر الفائت على 150 قرية وبلدة ومدينتي سراقب ومعرة النعمان.. أما بالنسبة للوضع الإنساني فمن بقي على قيد الحياة وهُجر من تلك المناطق يعانون بشكل كبير جدا.. أكثر من 850 ألف مهجر خلال شهري ديسمبر ويناير يعيشون أوضاعا مأساوية في المناطق الحدودية مع لواء إسكندرون وشمال غرب إدلب ومناطق الاحتلال التركي

مدير "المرصد السوري": قوات النظام تقدمت اليوم على طريق دمشق-حلب الدولي وسيطرت على نحو 15 كيلومتر مدير "المرصد السوري": قوات النظام تقدمت اليوم على طريق دمشق-حلب الدولي وسيطرت على نحو 15 كيلومتر منه بعد سيطرتها على بلدتي العيس وتل العيس في ريف حلب الجنوبي عصر هذا اليوم.. المسافة الفاصلة بين قوات النظام في محيط حلب والمنطقة التي تتقدم منها شمال سراقب باتت حوالي 15 كيلومتر فقط.. اليوم شهدت أرياف حلب غارات روسية بالتزامن مع دخول أكثر من 430 آلية منذ مساء أمس.. والتحذيرات التركية حتى الآن إعلامية فقط ولم تقترن بالأفعال.. بل على العكس من ذلك تقدما قوات النظام بشكل كبير جدا وسيطرت منذ 24 من الشهر الفائت على 150 قرية وبلدة ومدينتي سراقب ومعرة النعمان.. أما بالنسبة للوضع الإنساني فمن بقي على قيد الحياة وهُجر من تلك المناطق يعانون بشكل كبير جدا.. أكثر من 850 ألف مهجر خلال شهري ديسمبر ويناير يعيشون أوضاعا مأساوية في المناطق الحدودية مع لواء إسكندرون وشمال غرب إدلب ومناطق الاحتلال التركي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 8, 2020