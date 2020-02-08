الرئاسة التركية: سنحاسب من استهدف جنودنا في شمال سوريا

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن بلاده ستحاسب من استهدف جنودها في شمال سوريا، مشيرا إلى أن التطورات في إدلب تظهر وجود تهديدات خطيرة.

وقال ألتون، في كلمة له خلال الملتقى الأول للإعلام التركي – السوري المنعقد بمدينة اسطنبول اليوم السبت، إنه “من غير الممكن أن نقبل ما حدث في إدلب، وسنحاسب المجرمين الذين قتلوا جنودنا كما قمنا بالقضاء على الإرهابيين الذين وجهوا أسلحتهم ضد جنودنا”​​​.

وتابع: “ما حصل في إدلب في الأيام الأخيرة يظهر أننا نواجه تهديدات خطيرة على الساحة”.

وأضاف ألتون أن بلاده نفذت عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” في سوريا “من أجل تدمير الممر الإرهابي الذي يراد إنشاؤه على حدودها وهي مضطرة اليوم لمنع فرض أمر واقع جديد في إدلب للذريعة نفسها”.وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت اليوم السبت، أن نقاط المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها، مضيفة أنها سترد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط المراقبة التركية في إدلب، وعددها 12 نقطة.