مدير “المرصد السوري”: لم يبق سوى 7 نقاط فاصلة بين قوات النظام وطريق دمشق-حلب الدولي

8 فبراير,2020
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مدير “المرصد السوري”: لم يبق سوى 7 نقاط فاصلة بين قوات النظام وطريق دمشق-حلب الدولي نتيجة انسحاب المجموعات الجهادية والمقاتلة.. وقوات النظام تمكنت من السيطرة على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية التي كسرت قوات “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية.. واليوم نتيجة التفاهمات التركية الروسية تمكنت قوات النظام من السيطرة على تلك التلة في جنوب حلب.. وبذلك تكون قوات النظام سيطرت على كامل طريق “M5” الممتد إلى أكثر من 550 كيلو متر من الحدود الأردنية وحتى المحافظات السورية وصولا إلى حلب.. وبقي طريق حلب-اللاذقية الذي ينطلق من عقدة سراقب مرورا أريحا وجسر الشغور يجب أن يخضع لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية  والقوات التركية.. “أردوغان” يريد أن يقول لشعبه إنه يحمي الشعب السوري.. ولكن من يريد أن يؤمن الحماية كان يجب عليه التحرك قبل الـ24 من الشهر الفائت لمنع تشريد مئات آلاف المدنيين.. أعتقد أن هذه التحركات التركية تهدف لتوجيه رسالة داخلية إلى مؤيدي “أردوغان” أكثر من التحرك لوقف مأساة الشعب السوري.. وكل ما يجري الآن مبرمج ضمن الاتفاق التركي الروسي من أجل سيطرة النظام على طريق دمشق-حلب الدولي لتبدأ المرحلة الثانية وهي السيطرة على طريق حلب-اللاذقية.. ويجب الأخذ بعين الاعتبار عدم الاقتراب إلى المدنيين في بقعة جغرافية لا تزيد مساحتها على 3 آلاف كيلو متر مربع

مدير "المرصد السوري": لم يبق سوى 7 نقاط فاصلة بين قوات النظام وطريق دمشق-حلب الدولي

مدير "المرصد السوري": لم يبق سوى 7 نقاط فاصلة بين قوات النظام وطريق دمشق-حلب الدولي نتيجة انسحاب المجموعات الجهادية والمقاتلة.. وقوات النظام تمكنت من السيطرة على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية التي كسرت قوات "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية.. واليوم نتيجة التفاهمات التركية الروسية تمكنت قوات النظام من السيطرة على تلك التلة في جنوب حلب.. وبذلك تكون قوات النظام سيطرت على كامل طريق "M5" الممتد إلى أكثر من 550 كيلو متر من الحدود الأردنية وحتى المحافظات السورية وصولا إلى حلب.. وبقي طريق حلب-اللاذقية الذي ينطلق من عقدة سراقب مرورا أريحا وجسر الشغور يجب أن يخضع لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية.. "أردوغان" يريد أن يقول لشعبه إنه يحمي الشعب السوري.. ولكن من يريد أن يؤمن الحماية كان يجب عليه التحرك قبل الـ24 من الشهر الفائت لمنع تشريد مئات آلاف المدنيين.. أعتقد أن هذه التحركات التركية تهدف لتوجيه رسالة داخلية إلى مؤيدي "أردوغان" أكثر من التحرك لوقف مأساة الشعب السوري.. وكل ما يجري الآن مبرمج ضمن الاتفاق التركي الروسي من أجل سيطرة النظام على طريق دمشق-حلب الدولي لتبدأ المرحلة الثانية وهي السيطرة على طريق حلب-اللاذقية.. ويجب الأخذ بعين الاعتبار عدم الاقتراب إلى المدنيين في بقعة جغرافية لا تزيد مساحتها على 3 آلاف كيلو متر مربع

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 8, 2020

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