المرصد السوري لحقوق الانسان:دبابات ورادارات.. تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي إلى الأراضي السورية من معبر “كفرلوسين” يضم حوالي 100 آلية، بينها مدرعات ودبابات ورادارات عسكرية.

وأوضح المرصد أن الرتل التركي توجه إلى منطقة “خفض التصعيد”، مشيرا إلى أن الجيش التركي استقدم رادارات إلى إدلب للمرة الأولى.

ورصد المرصد إنشاء القوات التركية نقطة جديدة لها والتمركز بها بعد استقدام تعزيزات إلى المنطقة، حيث جرى إنشاء النقطة في منطقة الإسكان العسكري شرق مدينة إدلب.

وكان المرصد أشار في تقرير سابق إلى دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، مكون من حوالي 50 آلية بين مدرعات ودبابات وعربات ثقيلة، بالإضافة لمعدات لوجستية.

وأنشأت القوات التركية نقطة لها في مطار تفتناز العسكري شرق إدلب.

وبذلك، يبلغ تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، التي دخلت الأراضي السورية منذ 2 فبراير أكثر من 700 مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب.

المصدر:صدى البلد