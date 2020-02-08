المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تحكم سيطرتها على أجزاء من الطريق الدولي بريف حلب

8 فبراير,2020
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واصلت قوات النظام السوري تقدمها ضمن مناطق ريف حلب الجنوبي، بالقرب من الحدود الإدارية مع إدلب، وتمكنت من السيطرة على مناطق جديدة بالقرب من طريق حلب دمشق الدولي. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام تمكنت من السيطرة على تل تباريز وأجز ومحاريم وخواري وحوير العيس وأباد والمكحلة، وجامعة إيبلا في ريف حلب الجنوبي. وأكد المرصد  أن 30 كم فقط، يتمثل في 13 قرية وبلدة لا تزال في أيدي الفصائل المرتزقة، يفصل قوات النظام عن السيطرة على الطريق الدولي بالكامل، الذي يعد أطول الطرق في سوريا بمسافة فاصلة بين دمشق وحلب بنحو 356 كم.

المصدر:الوطن نيوز

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