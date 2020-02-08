المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يواصل تقدمه ويسيطر على اجزاء واسعة من الطريق الدولي

تواصل قوات النظام تقدمها وقد تمكنت أمس الجمعة من السيطرة على كامل طريق الـ”إم 5″ في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد أنه لا يزال هناك 30 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق، تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي. وأفاد المرصد أن المعارك تتركز الآن في محيط الطريق في ريف حلب الجنوبي الغربي، كما تستهدف الطائرات الحربية الروسية والسورية مناطق عدة في محيطه وفي شمال مدينة سراقب.

ودفع التصعيد العسكري بـ586 ألف شخص وفق آخر حصيلة للأمم المتحدة إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب، باتجاه مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية. كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب المرصد.

المصدر:DW