سراقب… عُقدة استراتيجية من دون أهلها

8 فبراير,2020
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سيطرت قوات النظام على كامل مدينة سراقب في إدلب (شمال غربي البلاد) التي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة.

وجاءت السيطرة على المدينة في إطار هجوم واسع بدأته قوات النظام بدعم روسي في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بمناطق في إدلب وجوارها تؤوي ثلاثة ملايين شخص.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، اليوم (السبت)، بأن «وحدات من قواته تُحكم سيطرتها بالكامل على مدينة سراقب» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى انتهاء عمليات التمشيط بـ«الكامل من الألغام».

نقطة مراقبة تركية على المشارف الشرقية لبلدة سراقب مطلع فبراير الحالي (أ.ف.ب)

ويتركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، والجنوبي الشرقي، وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي «إم 5» الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن. وتستشرس دمشق في الوقت الراهن لاستعادة هذا الطريق كاملاً.

وتحظى مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بأهمية استراتيجية كونها نُشكل نقطة التقاء لـ«إم 5» مع طريق آخر متفرع منه يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية.

أحد شوارع سراقب خاوياً كما بدا مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، مركز المحافظة.

وتواصل قوات النظام تقدمها، وقد تمكنت، أمس (الجمعة)، من السيطرة على الجزء من طريق «إم 5» الموجود في محافظة إدلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى أنه لا يزال هناك 30 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي.

شاحنة تحمل أثاثاً لمغادرين من سراقب (أ.ف.ب)

وأفاد «المرصد» بأن المعارك تركزت أمس، قرب الطريق في ريف حلب الجنوبي الغربي، كما تستهدف الطائرات الحربية الروسية والسورية مناطق عدة في محيطه.

وقبل دخول القوات الحكومية إليها، كانت مدينة سراقب خالية من السكان نتيجة موجة النزوح الضخمة التي شهدتها مع اقتراب الهجوم منها.

ودفع التصعيد العسكري بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب صوب مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وتعدّ موجة النزوح هذه بين الأكبر منذ اندلاع النزاع عام 2011.

شاحنة تنقل أثاثاً وحاجيات أسرة غادرت معرة النعمان نهاية ديسمبر الماضي (رويترز)

وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل أكثر من 300 مدني، حسب حصيلة لـ«المرصد». كما أُغلقت عشرات المرافق الطبية، وتحدثت الأمم المتحدة عن هجمات طالت البنى التحتية.

ومنذ سيطرة الفصائل على كامل المحافظة في عام 2015، صعّدت قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة، وشنت هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل تقدمها.

وبموجب اتفاق روسي – تركي يعود لعام 2018، تنشر تركيا في منطقة إدلب 12 نقطة مراقبة، إلا أن ثلاثاً منها باتت محاصرة من قوات النظام.

قافلة عسكرية تركية تجوب المباني المدمَّرة في قرية المصطومة على بُعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة إدلب (أ.ف.ب)

وأرسلت تركيا خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل لإطلاق النار، الاثنين، بين القوات التركية والسورية خلّف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين.

وحذرت وزارة الدفاع التركية، اليوم (السبت)، في تغريدة من أنه «في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناءً على حق الدفاع عن النفس».

قافلة عسكرية تركية تجوب المباني المدمَّرة في قرية المصطومة على بُعد نحو 7 كيلومترات جنوب مدينة إدلب (أ.ف.ب)

وأفادت وسائل إعلام تركية بدخول أكثر من 350 آلية عسكرية تركية منذ أمس (الجمعة)، إلى منطقة إدلب.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «القوات التركية استحدثت نقاطاً عدة قرب بلدات شمال سراقب لتشكل جدراً أمام تقدم قوات النظام».

ورجح أن تركز قوات النظام عملياتها الآن على محيط الطريق الدولي «إم 5» غرب حلب بدلاً من التوجه إلى شمال إدلب، مشيراً إلى أن مقاتلين إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني يشاركون في معارك حلب.

 

 

المصدر:الشرق الاوسط

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